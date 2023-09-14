  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli 1 milyonluk yatırım bir gecede yok oldu

1 milyonluk yatırım bir gecede yok oldu

SEBAHATTİN ALP
1 milyonluk yatırım bir gecede yok oldu
Denizli'de yatırım için aldığı 1 milyonluk kablonun çalındığını gören iş insanı hayatının şokunu yaşadı. Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanı E.Y., geçtiğimiz yıl yatırım maksadıyla 1 milyon lira değerinde kablo satın alarak, 736 Sokakta bulunan evinin altındaki depoya koydu. Ara sıra depoyu kontrol eden E.Y., en son 40 önce uğradığı deposunun açık olduğunu fark edip, içeriye girdiğinde gördükleri karşısında şaşırdı. Kablolarının neredeyse tamamının çalındığını gören E.Y, yetkililere haber verdi. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA