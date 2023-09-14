1 milyonluk yatırım bir gecede yok oldu

Denizli'de yatırım için aldığı 1 milyonluk kablonun çalındığını gören iş insanı hayatının şokunu yaşadı. Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; inşaat sektöründe faaliyet gösteren iş insanı E.Y., geçtiğimiz yıl yatırım maksadıyla 1 milyon lira değerinde kablo satın alarak, 736 Sokakta bulunan evinin altındaki depoya koydu. Ara sıra depoyu kontrol eden E.Y., en son 40 önce uğradığı deposunun açık olduğunu fark edip, içeriye girdiğinde gördükleri karşısında şaşırdı. Kablolarının neredeyse tamamının çalındığını gören E.Y, yetkililere haber verdi. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı.