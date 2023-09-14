9 milyon yıllık hayvan fosilleri bulundu

Denizli'nin Tavas ilçesinde yürütülen araştırmalarda 9 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen hayvan fosilleri bulundu.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek başkanlığında, Pamukkale ve Hitit Üniversiteleri'nden paleoantropolog, paleontolog, jeolog ve öğrencilerden oluşan ekip, daha önce yüzey araştırmalarının yapıldığı Kayaca Mahallesi'nde 2017'de kazı çalışması başlattı. Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Denizli Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda yürütülüyor. Bu yılki kazılarda, 9 milyon yıl önce yaşadıkları değerlendirilen hayvan fosilleri envantere alındı. Geçen yıl fil, gergedan, karıncayiyen, zürafa, at, antilop ve ceylanın da aralarında bulunduğu 15 hayvana ait fosili tespit ettiklerini hatırlatan Aytek, bu sene ise kedigiller ailesinden bir tür, oklu kirpi ve kuş fosillerine rastladıklarını anlattı. Kazılarda hayvanların göç hareketlerine ilişkin de ipuçları elde edileceğine işaret eden Doç. Dr. Aytek, "Burası Türk paleontolojisi açısından önemli. Öte yandan Almanya'nın en iyi üniversitelerinden Eberhard Karls Tübingen ile bir proje hazırladık. Onlarla da çalışmalar yapacağız" diye konuştu.