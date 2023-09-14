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Haberler Denizli Aydınlatma direğine çarpan araç yoldan çıktı

Aydınlatma direğine çarpan araç yoldan çıktı

SEBAHATTİN ALP
Aydınlatma direğine çarpan araç yoldan çıktı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde gece saatlerinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın önce palmiye ağacına, sonra aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada, biri Afgan uyruklu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, gece saat 04.00 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pamukkale Yolunda seyir halinde olan Afgan uyruklu Abdulmusavır Gulamı (31) idaresindeki hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıktı. Önce orta refüjdeki palmiye ağacına, sonra da aydınlatma direğine çarpan araç yol kenarına savruldu. Emniyet kemeri takılı olmayan sürücü Gulamı ile arabadaki İsa Şengül (43) yola fırladı. Gulamı ve Şengül kurtarılamadı.
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