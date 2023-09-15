Ölüm tehditlerine dayanamamış

DENİZLİ'DE boşamak istediği kocasını, kendisini darp ettiği esnada bıçaklayarak öldüren kadın, cinayeti eşinin kendisini ölümle tehdit etmesi nedeniyle işlediğini söyledi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen kadın, savunmasında eşinin kendisini 'Seni kıtır kıtır doğrayacağım, bu gece bu evden ölün çıkacak' diye tehdit ettiğini söyledi.

Pamukkale ilçesine bağlı 15 Mayıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde apartmanın birinci katında yaşayan Emel Ener (35), kocası Barış Selahattin Ener'i (55) eline aldığı bıçakla göğsünden ve karnından bıçakladı.

KENDİ SİLMEMİŞ

EMEL Ener, ilk ifadesinde eşinin kendisine bıçakla saldırdığını, elleriyle eşinin elini tuttuğunu, o sırada bıçağın omzuna girdiğini, sonra eşinin yere düştüğünü, bıçağın bulunduğu yerden çıktığını söyledi. İddianamede, Ener'in 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Bıçaktaki parmak izlerini kendisinin silmediğini öne süren Emel Ener, olay günü alkollü kocasının boğazını sıkmaya çalıştığını, boğuşma sonrası kendisine tekme atarak, "bu gece evden ölün çıkacak" diyerek tehdit ettiğini savundu. Mahkeme heyeti, Emel Ener'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 5 Aralık'a erteledi