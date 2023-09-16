Genç operatör, iki ayağını biçerdövere kaptırdı

DENİZLİ'NİN Tavas ilçesinde bulunan ayçiçeği hasadı yapılırken iki ayağını helezona kaptıran operatör, ampute olarak kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Tavas'taki tarlada meydana gelen olayda, 3 çocuk babası Barış Can Çetin (24), hasat işlemleri için memleketi Afyonkarahisar'dan Denizli'ye geldi.

Günlerdir ayçiçeği hasadını sürdüren Çetin, önceki akşam saatlerine doğru N.E.'nin tarlasını hasat etmek için makinesini çalıştırdı. Biçerdöveri süren N.E., seslerin gelmesi üzerine acil butonuna basarak makineyi durdurdu. N.E., Çetin'in ayaklarını helezona kaptırdığını gördü. Hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan Çetin hayata tutunamadı.