Okul servisi kaza yaptı: 9’u öğrenci, 14 yaralı

DENİZLİ'DE, okul servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 9 lise öğrencisinin de aralarında olduğu 14 kişi yaralandı. Kaza, saat 08.00 sıralarında, Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 56'ncı ve 57'nci sokakların kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Fatih Lenger'in kullandığı okul servisi, kavşakta Yasemin Kasap idaresindeki otomobille çarpıştı. Savrulan minibüs, yol kenarındaki evin garajının demir kapısına çarpıp bahçeye girdi. Kazada, otomobildeki 4 kişi, servis minibüsünün şoförü Lenger ve 9 lise öğrencisi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.