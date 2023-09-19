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Haberler Denizli Memleketlerine dönen gurbetçi çift kazada öldü

Memleketlerine dönen gurbetçi çift kazada öldü

SEBAHATTİN ALP
Memleketlerine dönen gurbetçi çift kazada öldü

Denizli Tavas'ta Mehmet Şandede (50), kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince, karşı şeride geçerek Adem Gökin (69) yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki mezarlığa yuvarlandı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, iki sürücünün de hayatını kaybettiğini belirlerken, otomobildeki Hatice Şandede ağır yaralı olarak çıkarıldı. Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Şandede'nin eşi Hatice Şandede (47), doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Adem Gökin ile Mehmet Şandede'nin cenazeleri otopsi için Tavas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Almanya'da yaşayan Mehmet-Hatice Şandede çiftinin kısa süre önce yıllık izin alarak memleketleri Denizli'ye tatil için geldikleri öğrenildi.

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