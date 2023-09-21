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Haberler Denizli Denizli'de kahreden kaza! İyilik yapmak isterken canından oldu

Denizli'de kahreden kaza! İyilik yapmak isterken canından oldu

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde yoldaki lastiği kazaya sebebiyet vermesin diye kenara çekmek isteyen sürücü arkadan gelen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. O korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

İHA
Denizli’de kahreden kaza! İyilik yapmak isterken canından oldu

Denizli'den Nazilli istikametine 13 Temmuz akşamı saat 21.30 sularında kendi aracıyla yolculuk eden Celal Salar (44), Aydın-Denizli karayolu Sarayköy Kavşağına yaklaştığında yolda bir lastiğin tehlike oluşturduğunu fark etti.

Aracını yol kenarına park eden Salar, başka lastiğin kazalara sebebiyet vermemesi adına yoldan kaldırmak için hareket etti. Lastiği yolun dışına atmaya çalıştığı esnada Salar'a yine aynı istikametten gelen 32 FF 238 plakalı araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Salar yola düşerken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede Salar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Celal Salar'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kazaya karışan araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Salar'ın cenazesi Aydın'ın Nazilli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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