  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de orman yangını çıktı

Denizli'de orman yangını çıktı

Denizli’nin Honaz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın hava kararmadan ve geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı.

İHA
Denizli’de orman yangını çıktı

Edinilen bilgiye göre; Honaz ilçesine bağlı Akbaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Akbaş Barajı yakındaki bir bölgede devam eden yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahale eti.

Havadan 2 yangın söndürme helikopterinin görev yaptığı çalışmalar sonucunda, yangın hava kararmadan ve geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı. Yangından zarar gören bölgede arazözler, su tankerleri, iş makineleri ve yer ekipleri tarafından soğutma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA