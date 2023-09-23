Zeynep’ten büyük başarı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Zeynep Büşra Keçelioğlu, yaşama azmi ve başarısıyla çevresindeki arkadaşlarına örnek oluyor. Doğuştan iki gözü olamamasına rağmen gören arkadaşlarıyla birlikte halk oyunları gösterisi yapıyor. 3 yıldır halk oyunları oynayan Zeynep Büşra, yardım almadan diğer arkadaşlarıyla görüyormuşçasına ritim tutuyor. Onu görenler adeta bir yaşama azmine şahitlik ediyor. Derslerinde de bir hayli başarılı olan Zeynep Büşra, evde de anne ve babasına yardımcı oluyor.