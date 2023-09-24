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Haberler Denizli Kontrolden çıkan okul servisi iki araca çarptı

Kontrolden çıkan okul servisi iki araca çarptı

SEBAHATTİN ALP
Kontrolden çıkan okul servisi iki araca çarptı
DENİZLİ'NİN Çivril ilçesinde iki araca çarptıktan sonra kavşaktaki aydınlatma direğine vuran okul servisindeki 7 öğrenci ile 1 yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Çivril - Uşak karayolu üzerinde A.Ç. idaresindeki 20 L 7909 plakalı öğrenci servisi, H.Ö. yönetimindeki RI 467 ER yabancı plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan okul servisi, S.Y. idaresindeki 20 AIR 265 plakalı bir başka otomobile daha çarptıktan sonra kavşaktaki aydınlatma direğine vurarak durabildi. Kazada 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çevre hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.
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