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Haberler Denizli “Elmacı Dede” çocuklar için yollarda

“Elmacı Dede” çocuklar için yollarda

SEBAHATTİN ALP
“Elmacı Dede” çocuklar için yollarda
Elmacı Dede olarak tanınan 73 yaşındaki Muhammet Yılmaz, Suriye'nin Rasulayn ilçesine kırtasiye malzemesi götürmek üzere memleketi Çivril ilçesinden hareket etti. 1350 kilometre yol katederek kamptakilere ulaşmak istediğini söyleyen Yılmaz, "Sabah namazından sonra yola çıkıyorum. inşallah Rasulayn'daki yetim çocuklara kavuşacağım. Bir nebze de olsa onların okul ihtiyaçlarını karşılamış olacağım. Yetimlerimizin yüzünü güldüreceğim" dedi. Muhammet Yılmaz, daha önce de Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları ile Kapan-3 Kavaklı, Kıran ve Pençe-Kaplan operasyonlarına katılan askerlere elma götürmüştü.
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