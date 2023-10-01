Katil koca suçlamaları kabul etmedi

DENİZLİ'DE hemşire Hülya Tortop'u başında soda şişesi kırdıktan sonra 11 yerinden bıçaklayarak öldüren ve hakkında müebbet hapis cezası talep edilen koca, çocuklarının tanıklara anlattığı iddia edilen suçlamaları kabul etmedi. Merkezefendi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde 18 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen olayda; Murat Tortop, 3 çocuğunun yanında tartıştığı eşi Hülya Tortop'un (35) başında soda şişesi kırdı ve 11 kez bıçakladı. Duruşmanın üçüncü celsesinde bir tanık, çocukların anlattıklarına göre; babanın çocuklara karşı da şiddet uyguladığı, ayrıca annelerine de fiziksel saldırıda bulunduğunu söylediklerini kaydetti. Sanık Murat Tortop ise suçlamaları kabul etmeyerek, çocuklarının yalan söylediğini iddia etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluk halinin devamına karar verdi.