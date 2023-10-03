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Denizli’de 2 uyuşturucu tacirine gözaltı

SEBAHATTİN ALP
Denizli’de 2 uyuşturucu tacirine gözaltı
Denizli'nin Çal ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda, uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 11 bin 500 gram kubar esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Denizli'nin Çal ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2 ikamet ve 1 araç üzerinde arama yapıldı. Yapılan çalışmalarda 11 bin 500 gram kubar esrar ve 2 hassas terazi ele geçirilirken 2 şüpheli de ekiplerce gözaltına alındı. Şüpheli şahısların jandarma karakolundaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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