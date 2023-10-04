Topladığı tüplerle yangını söndürdü

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde seyir halinde olan otomobil bir anda alev aldı. Esnaflardan bulduğu tüplerle yangına müdahale eden sürücü, itfaiye gelinceye kadar aracını yanmaktan kurtardı. Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi 6060 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Samet Akbaş idaresindeki otomobil, seyir halindeyken yakıt tesisatında oluşan arıza nedeniyle bir anda yanmaya başladı. Dumanları fark eden Akbaş, çevre esnaflardan temin ettiği 4 tane büyük boy yangın tüpüyle yangına müdahale etti. Büyük bir soğukkanlılık gösteren Akbaş, müdahale ettiği yangının büyümesini önledi.