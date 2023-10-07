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Haberler Denizli Evde bakım hizmetleri ile yaşam kaliteleri artıyor

Evde bakım hizmetleri ile yaşam kaliteleri artıyor

HABER MERKEZİ
Evde bakım hizmetleri ile yaşam kaliteleri artıyor
Denizli Merkezefendi Belediyesi'nin faaliyete geçirdiği 'Evde Bakım Hizmetleri' ile ilçe sınırları içerisindeki bakıma ihtiyaç duyan özel bireyler, kronik hastalar ile 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyacı karşılanıyor. Bu hizmet ile vatandaşlara ev temizliği, kuaför, fizik tedavi ve psikolojik danışmanlık konularında destek olunuyor, yaşam kalitelerinin artması sağlanıyor. 'Evde Bakım Hizmetleri'nden yararlanmak isteyen Merkezefendililer, 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden ya da belediyenin resmi internet adresinden kayıt yaptırıp bilgi alabileceği açıklandı.
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