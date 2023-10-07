Muhtar adayı dehşet saçtı

Denizli'nin Çivril ilçesinde adaylığıyla ilgili röportajının altına yazılan yoruma sinirlenen muhtar adayı, yorumu yazan kadının kocasını bıçakla yaraladı.Yakalanan Muhtar adayı tutuklanırken, bıçakladığı talihsiz adam ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler için Fethan Tokoğlu, muhtar adaylığını açıkladı. Yayınlanan bir röportaja daha öncesine dayanan husumet bulunduğu iddia edilen Özlem Gürbüz, "Nereden biliyorsunuz da mahallenin desteği tam diyorsunuz. Gelip sordunuz mu?" şeklinde paylaşım yaptı. Birkaç saat sonra işten çıkan karı kocanın yanına gelen muhtar adayı Tokoğlu, bıçağı Cengiz Gürbüz'ün göğsüne sapladı. Karaciğerine 4 santimetre giren bıçak darbesi nedeniyle ağır yaralanan Gürbüz tedavi altına alındı. Tokoğlu ise yakalanarak cezaevine gönderildi.