Protokol imzalandı! Türkiye’nin ikinci jeoparkı Denizli’de kurulacak

Uluslararası öneme sahip farklı ve aynı türden jeolojik miras örneklerinin bir arada bulunduğu, yönetimi planlanmış, özel doğa koruma bölgelerini ve doğal SİT alanlarını kapsayan UNESCO sertifikalı Denizli Traverten Jeoparkı kurulması için Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) arasında ortak hizmet protokolü imzalandı. Valilikteki törene Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Barış Semiz, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Seval Gebeş ve Ömer Faruk Özer ile akademisyenler katıldı.

"HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Vali Ömer Faruk Coşkun, hayırlı bir işin başlangıcına imza atmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek "Denizli'mizin doğal güzelliklerinden birisi olan travertenlerle ilgili hocalarımızın desteğiyle, Büyükşehir Belediyemizin, Pamukkale Üniversitemizin destekleriyle jeoparkın oluşturulması için bir yola çıkıldı. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

"DENİZLİ'NİN MARKA DEĞERİ DAHA DA ARTACAK"

Belediye Başkanı Osman Zolan ise yaptığı konuşmada Denizli'nin başta doğal, kültürel ve tarihi olmak üzere birçok zenginliğe sahip olduğunu, bu açıdan şehrin parmakla gösterildiğini söyleyerek "Denizli'nin uluslararası alanda daha fazla tanınırlığını sağlamak, değerlerine sahip çıkmak ve farkındalık oluşturmak adına gayret etmeyi sürdürüyoruz. Şehrimize kazandırmayı amaçladığımız UNESCO sertifikalı Denizli Traverten Jeoparkı projesi Denizli'mizin uluslararası bilinirliğini ve marka değerini daha da artıracak. Başta Pamukkale'deki travertenlerimiz olmak üzere birçok alanda güzelliklerimiz var. Jeolojik anlamda üniversitemiz ve çok değerli hocalarımız çalıştılar, gayret ettiler. Bize düşen Valimizin koordinesinde bu işe destek vermek, Denizli'mize artı değer sağlamaktır. Denizli'nin turizm çeşitliliğini daha da artıracak proje ile kentin tanıtımına büyük bir destek verilecek. Bu protokol ile hem tanıtım anlamında önemli çalışmalar yapmayı hem de ileriki safhalarda UNESCO tarafından belirlenen alanlar arasına girmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"TURİZM VE ÇEVREYİ TANIMAK ADINA SEVİNDİRİCİ"

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, göreve geldikleri ilk günden bu yana konuyla ilgili çalışma yürüttüklerini belirtti. Rektör Prof. Dr. Kutluhan, imzalanan protokolün başta Denizli, turizm ve çevreyi tanımak adına sevindirici olduğunu belirtip, hayırlı, uğurlu olması dileğinde bulundu.

Konuşmaların ardından imza törenine geçildi. Vali Coşkun, Başkan Zolan ve Rektör Kutluhan, UNESCO tarafından Pamukkale'nin dünyadaki ilk 100 jeolojik miras alanından birisi olduğuna dair verilen sertifika ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

DENİZLİ TRAVERTEN JEOPARKI

Denizli'nin uluslararası bilinirliğini ve marka değerini artıracak jeoturizm, ekoturizm, kültür turizmi, gastronomi gibi alternatif turizm faaliyetleri ile ekonomik-sosyal ve kültürel açıdan kalkınmasına ve refah seviyesinin yükselmesine destek olacak. Denizli Traverten Jeoparkı ilk aşamada Pamukkale, Merkezefendi, Honaz, Babadağ, Sarayköy, Buldan, Güney ve Çal ilçelerini kapsayacak. Dünyada 41 ülkede 147 tescilli UNESCO Jeoparkı bulunduğu ifade edilirken, Türkiye'de ise sadece Kula Jeoparkı yer alıyor.