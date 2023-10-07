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Haberler Denizli Tartıştıkları kişinin evini kurşunladılar

Tartıştıkları kişinin evini kurşunladılar

SEBAHATTİN ALP
Tartıştıkları kişinin evini kurşunladılar
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde akşam saatlerinde sokakta tartıştıkları kişiyi kahvehanede bulamayan saldırganlar, karşı tarafın evine 8 el ateş ederek kayıplara karıştı. Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Sevindik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; akşam iki grup arasında tartışma çıktı. Karşı tarafa öfkesi dinmeyen saldırganlar, ellerine aldıkları silah ile tartışma yaşadıkları kişiyi bulmak için kahvehaneye gitti. Kahvehanede onları bulamayan saldırganlar, ellerindeki silahlar ile tartıştıkları kişinin evine 8 el ateş etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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