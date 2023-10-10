Nimet Hoca danslarıyla evine geri döndü

Denizli'de alışveriş yapmak için gittiği markette yaptığı dans şovuyla gündeme gelen emekli öğretmen Nimet İyice, tedavi amaçlı yattığı hastaneden 1,5 ay sonra iyileşip evine döndü. İyice, günlük hayatına dönmesinin ardından esnafın neşe kaynağı oldu. Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir markete alışveriş için giren emekli öğretmen Nimet İyice, sevdiği müziği duyunca elindeki çantayı bırakıp, ceketini çıkardıktan sonra yaptığı dans ile tanındı. Doğallığıyla kısa sürede Türkiye'nin sevgisini kazanan İyice, "Beni merak ettiklerini duyunca çok duygulandım ve çok ağladığım da oldu. Biraz memnun oldum biraz da üzüldüm. Çocukluktan beri doğum günlerinde, düğünler de hep beni oynattılar. Çünkü bensiz düğün ve eğlence olmuyordu" dedi.