Oğlunu göremeyen baba isyan etti

Denizli'de 4 yıl önce başlayan boşanma sürecinin 2022 yılı Ekim ayında tamamlandığını ve 6 yaşındaki oğlu M.S.A.'nın velayetinin eski eşi F.K.'ya verildiği hatırlatan iş adamı Muhammet Aydın, çocuğunu görmek için mücadele veriyor.

BAŞKA İKAMETE TAŞINDI

Aydın, "Görüşme gününde yeni ikamete gittiğimde kapı açılmadı ve çocuğum bana gösterilmedi. Yine mesajla icra yoluyla almam söylendi" dedi. Denizli'nin Çivril ilçesinde Muhammet Aydın, yaklaşık 1 aydır göremediği oğlunu en azından icra yoluyla görebilmek için tüm yasal sorumluluklarını yerine getirdiğini söyledi. Aydın, "Çocuğumu görmemle alakalı olarak görüş günleri belirlendi. Çocuğumun ikamet ettiği yer değiştirildi, bulunduğumuz yerden 100 km uzaklıkta olan ikamete taşındı. Bu durum bana mesaj yoluyla bildirildi. 2 Eylül 2023 Cumartesi ortak planlanan görüşme gününde yeni ikamete gittiğimde kapı açılmadı ve çocuğum bana gösterilmedi. İcra yoluyla almam söylendi" ifadelerini kullandı.

'BİZİM İÇİN YIPRATICI BİR SÜREÇ'

Mağdur baba Muhammet Aydın şunları söyledi: "Boşanma sürecinde tarafıma çocuğumla ilgili çeşitli huzursuzluk, tahrik, manipülasyon yapıldı. İcra yoluyla çocuğumu almak zorunda bırakıldım. Sistemde yaşanan yoğunluktan dolayı talebin kabul edilemeyeceği söylendi. Gerekçe olarak ilgili birimde personel olmadığı bildirilmiştir. Bu durum çocuğumu 5 hafta görememe neden olmuştur. Bu süreç çocuğum ve benim için yorucu, yıpratıcı aynı zamanda üzücü oldu."