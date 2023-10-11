  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli'de 18 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de 18 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de zehir tacirlerine geçit vermeyen ekipler yaptığı eş zamanlı operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 18 uyuşturucu satıcısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Denizli’de 18 uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de güvenlik güçleri, uyuşturucunun önüne geçmek için çalışmalarını sıklaştırdı. Bu çerçevede uyuşturucu madde ticareti yapan, kullanan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda toplam 998 birim sentetik kannabinoid, 785 gram skunk, 140 gram eroin, 49 gram metamfetamin, 10 gram kokain, 55 adet reçeteye tabi hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet şaşal düzenek ele geçirildi.

18 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon sonrası "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli makamlara sevk edilen toplam 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA