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Denizli'de spiral kesme makinesi yangın çıkardı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan bir ahırda, spiral kesme makinesinden çıkan kıvılcımlar yangın çıkardı. Alevlerin sardığı samanlık kısa zamanda küle döndü, hayvanlar ise yanmaktan son anda kurtarıldı.

İHA
Denizli’de spiral kesme makinesi yangın çıkardı

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'nde bulunan bir besihanede tadilat için kullanılan spiral kesme makinesinden çıkan kıvılcımlar, yan tarafta bulunan samanlığa sıçradı. Samanlığı tutuşturan kıvılcımlar, kısa sürede yangına dönüştü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi. Hızlıca olay yerine giden Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Acıpayam ve Kelekçi Şubesi ekipleri, yangına hızlıca müdahale etti.

Ekiplerin yoğun mücadelesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangının tadilat sırasında spiral kesme makinesinden sıçrayan kıvılcımlardan çıktığı iddia edildi. Ahırdaki hayvanların yanmaktan son anda kurtarıldığı yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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