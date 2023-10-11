Denizlili üçüzler doğdukları hastaneyi 8 sene sonra ziyaret etti

2015 senesinde Prematüre olarak dünyaya gelen Ata, Alya ve Ada bebekler, yaklaşık 2 aylık yoğun bakım tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuşarak hastaneden taburcu oldu. Konuşmaya başladıkları günden beri doğdukları hastane ve ilgilenen doktorları merak eden çocuklar, tam 8 sene sonra meraklarını giderme fırsatı buldu.

SAĞLIK PROBLEMLERİ YOK

ANNELERİYLE birlikte Hastaneye gelen çocuklar, burada hem kontrol edildi hem de doktorlarla tanışarak meraklarını giderdi. Hastanenin doğumhane bölümünü gezen çocuklar, yattıkları küvezleri görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ziyarette konuşan anne Aliye Ayko, doğum zamanı da şimdi de heyecanlı olduğunu belirterek uzman doktorlar sayesinde çocukların bu güne geldiğini söyledi.

Çok zorlu süreçten geçtiğini söyleyen anne Ayko, "Doktorlarımız benimle çok ilgilendi. Onlar sayesinde evlat acısı yaşamadık diyebilirim çünkü çok riskli bir doğumdu. Hastane ve sorumluların ilgisiyle bu yaşa geldik" dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. İlter Paydur ise doğdukları günden 8 sene sonra sorunsuz bir şekilde büyümüş halde görmelerinden mutluluk duyduğunu dile getirdi. Uzman Doktor Paydur, "Yaklaşık 1 kilo civarında küçücük bir bebek olarak gördükten sonra 8 yıl sonra böyle kocaman bir şekilde görmek, sağlıklı olduklarını bilmek insanı mutlu ediyor doktor olarak. Yapılan muayenelerde de sağlık problemi olmadığını görmek de bizleri mutlu etti". şeklinde konuştu.