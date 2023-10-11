Direksiyon başında uyukladı, kaza yaptı

Denizli - Afyonkarahisar karayolunda seyir halinde olan A.B. (35) idaresindeki lüks otomobil, Çardak ilçesini geçtiği esnada iddiaya göre sürücüsünün uyuklaması sonucu kontrolden çıktı. Bir süre zikzaklar çizen araç, önce orta refüjdeki bariyerlere çarptı daha sonrasında ise ters devrilerek yolun kenarına savruldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrasında araçtan kendi imkanlarıyla inen sürücü kazayı yara almadan atlattı. Araçta maddi hasara neden kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.