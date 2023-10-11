Muhalefetin genetiği tek taş koymaya müsait değil

AK Parti'nin 7 Ekim'de 4. Olağanüstü Kongresi'nin ardından Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçilen eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nı ziyaret edip, partililerle bir araya geldi. Zeybekci, yerel seçimlerde Denizli'de Cumhur İttifakı olarak büyükşehir ve 19 ilçe belediyesinin tümünü kazanacaklarına inandıklarını söyledi.

Zeybekci, "Muhalefet proje üretemiyor. Bazı yerlerde, yerel yönetimlerde, belki ümitle insanlarımız bir tercihte bulundular ama bir tek taş üstüne taş koydular mı? Bir tek taş koyamazlar, yapamazlar. Çünkü onların genetiği, buna müsait değil. Bu millete hizmet etmeyi Allah'ın bir lütfu olarak görüyoruz. Hizmetkar olmayı bir şeref olarak görüyoruz. Onlarsa, onların genetiğinde hizmet etmek, hizmetkar olmak diye bir şey yoktur" dedi. Zeybekci, "Bir tane proje söylediler mi? AK Parti'nin, Cumhurbaşkanımızın tarih boyunca görülmemiş olan bütün o destansı hizmetlerinin karşısında 'Şu yanlış oldu, eksik oldu, onun daha iyisini yapacağız' dedikleri bir tek bir şey var mı? Yok" dedi.