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Haberler Denizli Dün araçların önüne yattı, bugün balkonda eline ne geçtiyse aşağı fırlattı

Dün araçların önüne yattı, bugün balkonda eline ne geçtiyse aşağı fırlattı

Denizli’nin Çivril ilçesinde dün meydana gelen ilginç olayda bir kadın seyir halindeki araçların önüne yatarak sürücülere ve polislere zor anlar yaşattı. Aynı kadın bugün de bir iş hanının balkonuna çıkarak eline geçeni aşağıya attı.

İHA
Dün araçların önüne yattı, bugün balkonda eline ne geçtiyse aşağı fırlattı

Denizli'nin Çivril ilçe merkezinde bulunan Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün meydana gelen olayda; Yaren S. isimli kadın, bir anda akan trafiğin arasına daldı. Bazı araçların önüne yatan, bazılarına da yumruk atarak küfürler savuran kadını gören vatandalar, polis ekiplerinden yardım istedi. Yola yatan, araçların önüne geçen ve bir kamyonun altında ezilmekten son anda kurtulan Yaren S., polis ekipleri ve sürücülere zor anlar yaşattı. Polisler tarafından güçlükle gözaltına alınan kadın, ekip otosuna bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

1 GÜN SONRA YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

Dün akan trafikte yürekleri ağıza getiren Yaren S., bugün ise aynı bölgedeki bir iş hanının balkonunda ortaya çıktı. Nasıl girdiği belli olmayan balkonda kıyafetlerinin bir bölümünü çıkaran kadın, etrafta eline geçirdiği her şeyi araçlar ve yayaların üzerine fırlattı. Çevreye küfür ve hakaretler savuran kadın, zorluk çıkardığı polisler tarafından balkondan indirildi. Bu kez ambulansa alınan Yaren S., tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, Denizli'de 2 gündür polis ekiplerine zor anlar yaşatan Yaren S.'nin geçtiğimiz yıl da İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde intihar girişiminde bulundu ve olayın ardından bir süre hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

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