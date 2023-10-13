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Haberler Denizli Araçların önüne atladı

Araçların önüne atladı

SEBAHATTİN ALP
Araçların önüne atladı
Denizli'nin Çivril ilçesinde dün seyir halindeki araçların önüne yatarak sürücülere ve polislere zor anlar yaşatan kadın, bugün de bir iş hanının balkonuna çıkarak eline ne geçirdiyse aşağı fırlattı. Denizli'nin Çivril ilçe merkezinde dün meydana gelen olayda; Yaren S., bir anda akan trafiğin arasına daldı. Bazı araçların önüne yatan, bazılarına da yumruk atarak küfürler savuran kadını gören vatandaşlar, polis ekiplerinden yardım istedi. Yaren S., bugün ise aynı bölgedeki bir iş hanının balkonuna çıkarak soyunmaya başladı. Kadın, polisler tarafından balkondan indirildi.
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