Denizli’de bir işçi inşaatta göçük altında kaldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçi S.A., iş makinesiyle kanalizasyon şebekesi çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kaldı. Olayı gören mesai arkadaşları bir taraftan S.A.'yı kurtarmaya çalışırken, diğer taraftan ise 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep etti. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altında kalan işçi, mesa arkadaşları ve itfaiye ekiplerin hız müdahalesiyle göçük altından kurtarıldı. Bilinci açık olan yaralı işçi, olay yerine yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı işçinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.