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Haberler Denizli JASAT timlerinden suçlu avı

JASAT timlerinden suçlu avı

SEBAHATTİN ALP
JASAT timlerinden suçlu avı
DENİZLİ'DE toplam 477 suç kaydı olup 39 suçtan aranan 7 ayrı şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı. JASAT ekipleri, sahte kimlik kullanan toplamda 7 şüpheli hakkında çalışma başlattı. 69 suç kaydı olup 7 ayrı suçtan aranan Nefiye A. (61), 67 suç kaydı olup 7 suçtan aranan Muhammet M.C. (25), 49 suç kaydı olup 4 suçtan aranan Raziye G. (42), 141 suç kaydı olup 14 suçtan aranan Çağla K. (26), 28 suç kaydı olup 2 suçtan aranan Gönül Y. (31), 73 suç kaydı olup 4 suçtan aranan Yıldız B. (39) ve 50 suç kaydı olup 1 suçtan aranan Feride D. (27), ekiplerce saklandıkları yerde yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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