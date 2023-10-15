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Haberler Denizli Zincirleme trafik kazasında sıkıştı ağlayarak kurtarılmayı bekledi

Zincirleme trafik kazasında sıkıştı ağlayarak kurtarılmayı bekledi

Denizli'de dört aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Kazada iki kişi yaralandı. Bir yolcu, araca sıkışarak yaralandı ve kurtarılmayı beklerken acı içinde gözyaşları döktü.

İHA
Zincirleme trafik kazasında sıkıştı ağlayarak kurtarılmayı bekledi

Denizli'de meydana gelen 4 araçlı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Ayrıca kazada araca sıkışarak yaralanan bir yolcu acılar içerisinde ağlayarak kurtarılmayı bekledi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Doğan Demircioğlu Caddesi ve Ulus Caddesi kesişiminde 3 minivan ve 1 panelvan araç zincirleme kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle panelvan araçta bulunan sürücü ve yolcu araç içerisine sıkıştı.

Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan yolcu araç içerisinde ağlayarak kurtarılacağı anı bekledi. Ekiplerce kurtarılan 2 yaralı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralıların bulunduğu panelvan araçta 1 uyuşturucu i.me aparatı ve 1 adet pompalı tüfek bulundu. Kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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