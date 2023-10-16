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Haberler Denizli Denizli'de 18 yaşındaki gencin cesedi derede korkunç halde bulundu

Denizli'de 18 yaşındaki gencin cesedi derede korkunç halde bulundu

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen korkunç olayda 6 gün önce kayıplara karışan 18 yaşındaki Anıl Alperen Yılmaz’ın, dere yatağında elleri, ayakları ve ağzı bağlı, göğsünden vurulmuş cesedi bulundu.

DHA
Denizli’de 18 yaşındaki gencin cesedi derede korkunç halde bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Korucuk Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında Çürüksu Deresi'nde yarı çıplak halde erkek cesedini görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Cinayet Bürosu ekiplerinin yaptığı incelemede, elleri, ayakları ve ağzı bağlı olan cesedin, göğsünden silahla vurduğu tespit edildi.

Yapılan araştırmada, cesedin, ilçenin Kınıklı Mahallesi'nde oturan Anıl Alperen Yılmaz'a ait olduğu ve ailesinin 10 Ekim'de kayıp başvurusunda bulunduğu saptandı. İncelemenin ardından ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Anıl Alperen Yılmaz'ın, öldürüldükten sonra dereye atıldığı ve akıntıyla birlikte sürüklendiği üzerinde duran polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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