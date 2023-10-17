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Haberler Denizli 2 gence çarpan sürücü tutuklandı

2 gence çarpan sürücü tutuklandı

SEBAHATTİN ALP
2 gence çarpan sürücü tutuklandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesi yolun karşısına geçmek isteyen iki lise öğrencisine çarparak ölümlerine neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı. Kazada ölen Emre Çakıl (17) Denizli'de, arkadaşı İklim Göksu Dönmez (17) ise Uşak'ta toprağa verildi. Denizli'de Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi Barbaros Bulvarında yabancı plakalı lüks bir otomobil, 2 gence çarptı. Liseli gençleri 100 metre sürükleyen araç, olay yerinden kaçtı. 2 arkadaşın ölümüne neden olan ve 2.25 promil alkollü olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Fatih Arıkan tutuklandı.
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