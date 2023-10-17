Honaz Dağı’nda Türk bayrağı açtılar

Denizli'de, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı anısına 'Bayrağını ve Bisikletini al gel' etkinliği düzenlendi. 25 bisikletli, Ege Bölgesi'nin en yüksek noktası Honaz Dağı'na bisikletle çıkarak, zirvede Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Merkezefendi Bisiklet Spor Kulübü ve Denizli Bisikletliler Derneği tarafından ortaklaşa 'Bayrağını ve Bisikletini al gel' etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan toplam 25 bisikletli 2 bin 571 metre rakımla Ege Bölgesi'nin en yüksek noktası Honaz Dağı'na tırmandı. Zirvede Türk bayrağı ve Atatürk posteri açan bisikletçiler, İzmir Marşı okudu.