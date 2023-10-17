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Haberler Denizli Kayıp genci infaz etmişler

Kayıp genci infaz etmişler

Denizli’de dere yatağında bulunan cesedin kimliği belirlendi. Elleri ve ayakları iple bağlanıp öldürülen şahsın, altı gün önce kaybolan Anıl Alperen Yılmaz (18) olduğu ortaya çıktı.

SEBAHATTİN ALP
Kayıp genci infaz etmişler

Denizli'de önceki akşam dere yatağı kenarından geçen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan birinin olduğunu fark etti. Kim olduğuna bakmak için dere yatağına inen vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında büyük korku yaşadı. Şahsın, ellerinin ve ayaklarının iple bağlandığını, ağzının ise koli bandıyla kapatıldığını gören vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi.

İŞKENCE GÖRMÜŞ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde önceki akşam 18.00 sıralarından dere yatağında cansız bir beden bulundu. Ekipler, dere yatağına yaklaşık 700 metre indikten sonra bir erkeğe ait olduğu tespit edilen şahsa ulaştı. Yapılan incelemede şahsın işkence gördüğü ve darp edildikten sonra silahla göğsünden tek kurşunla vurularak infaz edildiği belirlendi.

6 GÜNDÜR ARANIYORDU

Vahşice öldürülen gencin cesedi kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedenin kesinleşmesi için çalışmalar sonuç verdi. Otopsi işlemleri tamamlanan gencin kimlik bilgileri netleşti. Vahşice infaz edilen cesedin, 10 Ekim tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Anıl Alperen Yılmaz'a ait olduğu ortaya çıktı. Kameraları incelemeye alan polisin, gencin telefon kayıtlarında son konuştuğu kişileri yakın takibe aldığı öğrenildi. Olay ile ilgili geniş çaplı başlatılan soruşturma sürüyor.

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