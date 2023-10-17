Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Onur Kiriş (24) ile Ümit Keklik (26) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza, dün saat 02.00 sıralarında Duacılı Mahallesi Kelleci yolunda Tuğla Ocağı mevkisinde meydana geldi. Kelleci Mahallesi istikametine giderken Hüdai Cesur'un kontrolünü yitirdiği otomobil şarampole devrildi. Araçta sıkışan sürücü Cesur ile Ali Nazlı, Mehmet Dambasan ve Ümit Keklik ekipler tarafından çıkarılarak hastanelere kaldırıldı. Onur Kiriş olay yerinde hayatını kaybederken tedavi altına alınan Ümit Keklik de kurtarılamadı.