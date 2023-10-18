Denizli Büyükşehir’den 100 milyon liralık dev yatırım

Denizli Büyükşehir Belediyesi şehir içi toplu ulaşımda kullandığı araç filosuna 20 yeni otobüs daha ekledi. Bu kapsamda, yeni otobüslerin teslim töreni Denizli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Tesisleri'nde düzenlendi. Programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gonca, Ulaşım AŞ Genel Müdürü Mustafa Gökoğlan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, davetliler ve Ulaşım AŞ çalışanları katıldı. Bir süre otobüsleri inceleyip bilgi alan Başkan Osman Zolan, şoförlerle de sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan burada yaptığı açıklamada toplu ulaşımın çok önemli olduğunu belirterek, Denizlililerin şehir içi ulaşım ihtiyaçlarını güvenli ve konforlu bir şekilde karşılamaya devam ettiklerini söyledi.

PLAKASI 20, KODU 258

Denizli'de toplu taşımaya talebin artarak devam ettiğini, bunun da kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Başkan Zolan, şehirlerde toplu ulaşım kullanılmasının trafik yoğunluğu ve hava kirliliğine olumlu katkılarından bahsederken, vatandaşlar açısından ise ekonomik olduğunu belirtti. Toplu taşımaya yoğun talep karşısında araç sayısını arttırmaya karar verdiklerini ve 12 metrelik son model 20 yeni otobüs ilavesi yaptıklarını kaydeden Başkan Zolan, "Biliyorsunuz Denizli'mizin plaka kodu 20. 20 yeni otobüste ilavesiyle otobüs sayımız 258'e ulaştı ve 258 de bizim şehirlerarası telefon kodumuz. Böyle bir noktaya gelmiş olduk" dedi. Vatandaşların daha rahat ve konforlu ulaşımını sağlamak için böyle bir yatırım yaptıklarını anlatan Başkan Zolan, "Ulaşım bizim açımızdan da kolay bir iş değil, şehirlerde ulaşımı sağlamak çok çok zor. Araçlarımızı arttırsak bile ulaşımda bazen aksamalar olabiliyor" diye konuştu.

UCUZ ULAŞIM HİZMETİ

Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ kapsamında vermiş oldukları belediye otobüsü hizmetlerinden ayda 25 milyon liraya yakın zarar edildiğini belirten Başkan Zolan, "Vatandaşlarımız ucuz ulaşım hizmeti aslın, omuzlarındaki yük artmasın noktasında bu zararı kendi bünyemize çekiyoruz. Büyükşehir'den aktardığımız bütçelerle zararı kapatmaya çalışıyoruz. Ayda 25 milyon lira, yıl bazında baktığımızda 300 milyon liraya yakın bir zarar. Az değil ama önemli olan vatandaşlarımıza en üst seviyede hizmet vermek, doğru, güvenli, konforlu ve dikkatli bir şekilde, kaza bela olmadan ulaşımlarını sağlamaktır. Biz bu noktaya odaklanıyoruz ve vatandaşlarımızın omuzuna yük getirmemek için gayret sarf ediyoruz." Söz konusu yatırımın yaklaşık 100 milyon lira olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Bunlar da ayrı bir maliyet ama biz vatandaşlarımız için her şeyi feda etmeye, her şeyi seferber etmeye gayret ediyoruz. Vatandaşlarımızın rahatı, huzuru, konforu ve ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmaya devam edeceğiz. Allah'ım yolumuzu açık etsin, kaza bela vermesin" dedi.