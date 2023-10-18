Girişimcilere 285 bin TL ödül

Denizli'de gerçekleştirilecek İş Planı Ödül Yarışmasına 285 bin TL hibe desteğinin verileceği ve girişimcilerin iş kurmalarının yanı sıra yeni sürdürülebilir işletme fikirlerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor. Geçen yılın ardından bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek İş Planı Ödül Yarışması için Denizli Valiliği'nde paydaş kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmza törenine Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'un yanı sıra PAÜ Rektörü ve Pamukkale Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli Ticaret İl Müdürü Cihat Özdemir, Denizli İl Müdürü Dr. Aziz Acar, Pamukkale Teknokent AŞ Genel Müdürü Prof. Dr. İsmail Ovalı ile Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkan Yardımcısı Melek Sözkesen Kartay katıldı.

FİKİRLERE DESTEK

İş birliği protokolü imzalanan yarışmanın ana amacı girişimcilik konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak ve girişimcilik kültürünün yayılıp benimsenmesini arttırmak. Üretim, yazılım, e ticaret sektöründe özellikle orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren kadın ve öğrenciler ile yenilikçi fikre sahip girişimciler desteklenecek. Üniversite öğrencisi gençler, üretim, e-ticaret ve yazılımda yenilikçi girişimciler ile kadın girişimciler ve son iki yıl içerisinde işletmesini kuran veya alacağı ödülle işletmesini kuracak girişimcilerin, iş planlarını sunarak yarışmaya başvurmaları isteniyor. Başvuru için tanınan süre tamamlandıktan sonra kabul edilenler arasındaki değerlendirmeyi 5 kişiden oluşan bir jüri yapacak ve ortalama puana göre ödülü hak edenler belirlenecek. İş Planı Ödülleri Yarışması'nın sonunda toplam 285 bin liralık ödül dağıtılacak. Başvurular, 1 Aralık 2023 Cuma günü sona erecek. Başvuru için ilgili dokümanlar ve detaylı bilgilere kurumların resmi internet sitelerinden ulaşılabilecek.