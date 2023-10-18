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Haberler Denizli Kahvehanede bacanak dehşeti

Kahvehanede bacanak dehşeti

SEBAHATTİN ALP
Kahvehanede bacanak dehşeti
Denizli'nin Honaz ilçesinde kahvehanede oturan bacanağına kurşun yağdıran Fırat Ç. kayıplara karıştı. Kurşunların hedefi olan Galip Aldırma (38) hayatını kaybetti, olayda bir kişi de ağır yaralandı. Olay, Honaz ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Caddesi üzerindeki bir kahvehanede meydana geldi. Antakya'da yaşayan Galip Aldırma, taziye ziyareti için yanına geldiği akrabası Abdülcabbar Aldırma (41) ile kahvehaneye oturdu. İki akrabanının oturduğu sırada bacanağı Fırat Ç. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Fırat Ç. yanındaki taşıdığı tabancayla Abdülcabbar Aldırma ile Galip Aldırma'ya ateş etti. Başından vurulan Galip Aldırma yaşamını yitirdi. Abdülcabbar Aldırma'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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