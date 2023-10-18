Kebapçılar yeni ustalar yetiştirecek

Milli Eğitim Bakanlığı, kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerle ilgili komisyonlar oluşturdu. Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB), Halk Eğitim Müdürlerinin katkılarıyla bu komisyonda yer aldı. Denizli'de 20 kategoride kaybolmaya yüz tutmuş meslek grubu bulunuyor ve bunlardan birisi de Denizli kebabı ustalığı olacak.

BAKANLIK ONAYINDA

Denizli'deki komisyon 'Denizli Kebabı Ustası' onaylanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayını bekleyen kebapçılar bu sayede daha fazla usta yetiştirecek. Bakanlığın onayından sonra meşhur Denizli kebabı, birçok yerde daha hızlı şekilde şubeleşerek dünyaya adını duyuracak. Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan vekili ve Lokantacılar Odası Başkanı Osman Üçgül, "Bu komisyona girmemize katkı sağlayan Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği'ye, Halk Eğitim Müdürlüğüne ve Milli Eğitim Bakanlığına teşekkür ediyorum. Halk eğitimde bu tarz kurslar açılıyor ama 10 ve üzeri kursiyer istiyor. Fakat 'Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler' kategorisinde 1 ve üzeri katılım olduğunda kurs açılabiliyor. Bakanlığımızın onayından sonra Dursun usta ile birlikte bu projeyi devam ettirmek istiyoruz" dedi.

BİZİM İÇİN SIKINTIYDI

Kebap Ustası Dursun Göçenoğlu, "Mesleğimiz 1800'lü yıllardan bu yana ulaşan bir meslektir. Şimdi bunu yeni nesillere aktarmakta usta yetiştirme konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Denizli kebabımızı dünyaya tanıtmak bizim için ayrı bir gurur verici olacaktır" diye konuştu.