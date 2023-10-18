Türkiye’nin ikinci jeoparkı Denizli’de kurulacak

Denizli, uluslararası tanınırlığını ve marka değerini daha da artıracak proje hayata geçiriliyor. Traverten Jeoparkı'yla Denizli'nin doğal ve jeolojik mirasının korunması ve jeoturizmle sosyo-ekonomik kalkınmasının sağlanmasının amaçlanıyor. Uluslararası öneme sahip farklı ve aynı türden jeolojik miras örneklerinin bir arada bulunduğu, yönetimi planlanmış, özel doğa koruma bölgelerini ve doğal SİT alanlarını kapsayan UNESCO sertifikalı Denizli Traverten Jeoparkı kurulması için Denizli Valiliği, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) arasında ortak hizmet protokolü imzalandı. Valilikteki törene Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Jeoloji Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Barış Semiz, Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Seval Gebeş ve Ömer Faruk Özer ile akademisyenler katıldı.

TANITIMA BÜYÜK DESTEK

Vali Ömer Faruk Coşkun, hayırlı bir işin başlangıcına imza atmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek "Denizli'mizin doğal güzelliklerinden birisi olan travertenlerle ilgili hocalarımızın desteğiyle, Büyükşehir Belediyemizin, Pamukkale Üniversitemizin destekleriyle jeoparkın oluşturulması için bir yola çıkıldı. Hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise Denizli'nin başta doğal, kültürel ve tarihi olmak üzere birçok zenginliğe sahip olduğunu, bu açıdan şehrin parmakla gösterildiğine dikkat çekerek "Başta Pamukkale'deki travertenlerimiz olmak üzere birçok alanda güzelliklerimiz var. Jeolojik anlamda üniversitemiz ve çok değerli hocalarımız çalıştılar, gayret ettiler. Bize düşen Valimizin koordinesinde bu işe destek vermek, Denizli'mize artı değer sağlamaktır. Denizli'nin turizm çeşitliliğini daha da artıracak proje ile kentin tanıtımına büyük bir destek verilecek. Bu protokol ile hem tanıtım anlamında önemli çalışmalar yapmayı hem de ileriki safhalarda UNESCO tarafından belirlenen alanlar arasına girmeyi amaçlıyoruz" dedi.PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, göreve geldikleri ilk günden bu yana konuyla ilgili çalışma yürüttüklerini belirtti. Rektör Prof. Dr. Kutluhan, imzalanan protokolün başta Denizli, turizm ve çevreyi tanımak adına sevindirici olduğunu belirtip, hayırlı, uğurlu olması dileğinde bulundu.