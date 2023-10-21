Eşini öldürdüğünü canlı yayında itiraf etmişti! Mahkemede şaşkına çeviren ifade

TELEFONDAKİ ARAMALAR SORULDU

Mahkeme heyeti; sanık Kocadağ'ın telefon kayıtlarında ortaya çıkan 'En etkili fare öldüren ilaç', 'En kuvvetli zehir hangisidir?', 'İnsanları tek yumrukta nasıl bayıltırız?' 'Zorla ilişkide çocuk olur mu?' başlıklı aramaları sordu. Bu aramaların bir kısmını hatırlamadığını söyleyen sanık zehir konusundaki arama için, "Köy yeri sürekli bit, pire oluyor. Çocuğa bulaşmasın" diye ilaçlamak istedim o nedenle arama yaptım" dedi. Hamilelik konusundaki aramayı eşinin H.K. ile ilişkisi olduğunu öğrendiğini, bu nedenle yaptığını belirtirken 'İnsanları tek yumrukta nasıl bayıltırız?' başlıklı arama için; eşim, 'Hüseyin seni döver' demişti. Aramayı bu nedenle yaptım" ifadelerini kullandı. Telefonundaki diğer aramaları eşinin yaptığını savunan sanık Kocadağ, "Eşim benim telefonumu benden daha çok kullanıyordu. O aramaları hatırlamıyorum. Eşim yapmış olabilir" dedi.