Ölümün kıyısından döndü eşini şikayet etmedi

Denizli'de kendisinden boşanmak istediği için 16 bıçak darbesi alan kadın, kocasından şikayetçi olmadı. Serbest bırakılan eş, hakkında açılan kamu davası çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 6 gün önce meydana gelen olayda, eşinden boşanmak istediğini söyleyen Gülderen Ş. (26), kocası Beytullah Ş. (26) tarafından sokak ortasında şiddete maruz kaldı. Bıçakla kadına birkaç darbe vuran koca, saçından tutarak 30 metre sürükledi. Elindeki bıçak alındıktan sonra kalabalığın ortasında kalan şahıs, aldığı darbelerle yere tıkıldı. Tekrardan ifadesine başvurulan kadının, kocası Beytullah Ş.'den şikayetçi olmadığı öne sürüldü. Beytullah Ş., kamu davası nedeniyle tutuklandı.