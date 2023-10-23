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Denizli'de alkol komasına giren şahıs evinde ölü bulundu

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşanan olayda yakınlarının bir süre haber alamadığı 48 yaşındaki şahıs evinde ölü halde bulundu. Şahsın alkol komasına girdiği iddia edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Denizli’de alkol komasına giren şahıs evinde ölü bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde Muratdede Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında edinilen bilgiye göre, kendisinden bir süre haber alınamayan Erdinç Bostan (48), yakınları tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Yakınları, Bostan'ın seslenmelerine cevap vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptıkları incelemede Bostan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Alkol komasına girmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Bostan'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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