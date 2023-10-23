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Haberler Denizli Otostop çekip bindiği aracın sürücüsünü, taciz ettiği iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü

Otostop çekip bindiği aracın sürücüsünü, taciz ettiği iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda 22 yaşındaki genç, otostop çekerek bindiği araçta kendisini elle taciz ettiği iddiasıyla 38 yaşındaki sürücüyü bıçak darbeleriyle öldürdü.

DHA
Otostop çekip bindiği aracın sürücüsünü, taciz ettiği iddiasıyla bıçaklayarak öldürdü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Zeytinköy Mahallesi Acıpayam Bulvarı'nda korkunç bir olay meydana geldi. Bulvarda seyir halindeki bir otomobilin kaldırıma çarptığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekibi otomobilin sürücü kısmında göğsünden bıçaklanmış halde ağır yaralı olarak bulunan Sadi Tokgöz'ü ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine götürdü. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Tokgöz, göğsüne aldığı 4 bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, yaptıkları araştırmada Sadi Tokgöz'ün en son Kutluhan N. (22) ile görüldüğünü belirledi. Cinayet Bürosu ekipleri Kutluhan N.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Kutluhan N.'nin ilk ifadesinde, otostop çekerek bindiği otomobilin sürücü Tokgöz'ün kendisini sakin bir yerde aracı durdurup elle taciz ettiği gerekçesiyle bıçakladığını itiraf ettiği öğrenildi. Kutluhan N.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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