Anıl’ı öldüren iki kardeş tutuklandı

DENİZLİ'NİN Pamukkale ilçesinde dere yatağında elleri, ayakları ve ağzı bağlı, göğsünden bıçaklanarak öldürülmüş bulunan Anıl Alperen Yılmaz'ın (18) cinayet şüphelisi olarak motosiklet tamirciliği yapan Sadi Hozer (24) ile ağabeyi Mahzar Hozer (30) gözaltına alındı.

İki kardeşten Mahzar Hozer susma hakkını kullanırken, Sadi Hozer, Yılmaz'ın iş yerlerine gelip, kendilerini ölümle tehdit ederek haraç istediğini iddia ederek, bu nedenle öldürüp dereye yatağına attıklarını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Hozer kardeşler tutuklandı.