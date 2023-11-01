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Denizli'de korkunç olay! Otomobilinin içinde başından vurulmuş halde bulundu

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde geçtiğimiz hafta ortadan kaybolan 60 Veysel Demir, otomobilinin içinde başından vurulmuş halde bulundu. Demir'in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.

İHA
Denizli’de korkunç olay! Otomobilinin içinde başından vurulmuş halde bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Çakır Mahallesi'nde ikamet eden Veysel Demir (60) 25 Ekim 2023 tarihinde otomobili ile ortadan kayboldu. Ailenin tüm armalarına rağmen haber alamadıkları Demir için kayıp ihbarı yapıldı. Geniş çaplı araştırma başlatan jandarma ekipleri, Veysel Demir'in kaybolmasından bir hafta sonra cansız bedenini Çakır Mahallesi Karaçukur mevkiinde otomobili içinde başından vurulmuş halde buldu.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Demir'in cansız bedeni otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Veysel Demir'in başından bir el ateş edilmesi sonucu hayatını kaybetmesi, olayın intihar olduğu düşünülüyor. Demir'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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