  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Denizli Denizli’de aranan adam ölü bulundu

Denizli’de aranan adam ölü bulundu

SEBAHATTİN ALP
Denizli’de aranan adam ölü bulundu
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir hafta önce ortadan kaybolan 60 yaşındaki Veysel Demir, aracının içinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Acıpayam ilçesine bağlı Çakır Mahallesi'nde ikamet eden Veysel Demir (60), 25 Ekim 2023 tarihinde otomobili ile ortadan kayboldu. Ailenin tüm armalarına rağmen haber alamadıkları Demir için kayıp ihbarı yapıldı. Ekipler, Demir'in kaybolmasından bir hafta sonra cansız bedenini Çakır Mahallesi Karaçukur mevkiinde otomobili içinde buldu. Demir'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA