Denizli’de aranan adam ölü bulundu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir hafta önce ortadan kaybolan 60 yaşındaki Veysel Demir, aracının içinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Acıpayam ilçesine bağlı Çakır Mahallesi'nde ikamet eden Veysel Demir (60), 25 Ekim 2023 tarihinde otomobili ile ortadan kayboldu. Ailenin tüm armalarına rağmen haber alamadıkları Demir için kayıp ihbarı yapıldı. Ekipler, Demir'in kaybolmasından bir hafta sonra cansız bedenini Çakır Mahallesi Karaçukur mevkiinde otomobili içinde buldu. Demir'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.