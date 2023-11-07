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Haberler Denizli 15 yaşındaki çocuk tartıştığı arkadaşını bıçakladı: 1 yaralı

15 yaşındaki çocuk tartıştığı arkadaşını bıçakladı: 1 yaralı

Denizli’de dün akşam saatlerinde aralarında anlaşmazlık olan iki çocuk sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın devamında çocuklardan biri arkadaşını bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan çocuğa ilk müdahaleyi mahalleli yaptı.

İHA
15 yaşındaki çocuk tartıştığı arkadaşını bıçakladı: 1 yaralı

Denizli'de dün akşam 21.30 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı İlbadı Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; aynı mahallede yaşayan ve aralarında bir süredir husumet bulunduğu öğrenilen 15 yaşındaki B.E. ile 15 yaşındaki Y.Y. sokakta karşılaştı. İki çocuk arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada üzerine taşıdığı bıçağı eline alan Y.Y., B.E.'yi bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan çocuğun yardımına, ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu.

Bez ile bacaktaki akan kanı durdurmaya çalışan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıyı Denizli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Arkadaşını yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan Y.Y.'nin yakalanması için ekipler tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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