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Denizli’den kurutulmuş cennet hurması ihracatı

SEBAHATTİN ALP
Denizli’den kurutulmuş cennet hurması ihracatı
Türkiye'nin cennet hurması yetiştiriciliğinde adından söz ettiren Denizli'nin Honaz ilçesinde hasat sonrası kurutulan hurma, başta Almanya ve İngiltere olmak üzere yurt dışından talep görüyor. Honaz'da 13 bin dekar alanda üretimi yapılan cennet hurmasında hasat dönemi başladı. Bu yıl hava şartlarından dolayı geçen yıla göre verimi yüzde 40 civarında düşen hurmadan 6 bin ton rekolte bekliyor. Cennet hurması tarlada kilogramı 15-20 liraya, kurusu ise 150 ila 200 liraya satılıyor. Üreticiler, cennet hurması kurusu ihracatını artırmayı istiyor.
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